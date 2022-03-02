Вместе с тем, оккупанты продолжают подготовку к десантированию в Одессе.

Вооруженные силы Украины на отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, информируя об оперативной обстановке, враг пытается удержать боеспособность своих подразделений, понимая, что "легкой прогулки" не получилось.

"Он старается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и "освободители" осознают, что их здесь никто не ждал", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что на Волынском направлении противник потерял инициативу и активных действий не проводит.

На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановлен.

На Житомирщине - пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Одновременно, противник разворачивает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, который вел наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении противник остановлен.

На Нежинском направлении – совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил на цели выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.

На юге противник прибегает к попыткам продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Вместе с тем, в Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморское побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.

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