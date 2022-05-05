7 мая должны были состояться мероприятия ко Дню города, 8-го - ко Дню памяти.

В Ивано-Франковской общине отменены все публичные мероприятия запланированы на 7-9 мая, поэтому жителей призывают выехать за город.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил во время прямого эфира.

"Есть определенная информация. Враг, к сожалению, хочет в дальнейшем бить ракетами. Поэтому 7-9 числе никаких публичных мероприятий не будет происходить. В целях безопасности этих три дня прошу находиться дома, не скапливаться в публичных местах, или выехать за пределы города", - сказал Марцинкив.

Отмечается, что 7 мая должны были состояться мероприятия ко Дню города, 8-го - до Дня памяти.

"Ради вашей безопасности призываю все эти дни оставаться дома или за городом. Прошу с пониманием отнестись к этому предупреждению, не пренебрегать опасностью и реагировать на тревоги!", - подчеркнул Марцинкив.

Напомним, в Ивано-Франковске оккупанты снова обстреляли аэропорт.

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