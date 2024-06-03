По словам Александра Коваленко, для этого странам НАТО нужно разрешение Альянса.

Разговоры о том, что одна из стран НАТО может закрыть небо над западной частью Украины имеют лишь дипломатический аспект, считает военный эксперт Александр Коваленко.

"Есть два аспекта: юридический и технический. Юридический - на основании чего это будет сделано? Польша - это член НАТО, она может какие-то двусторонние соглашения подписывать, но они должны быть согласованы по бюрократизированному механизму Североатлантического альянса, который не реформировался десятилетиями", - акцентировал эксперт в эфире телемарафона.

По его словам, для использования оружия НАТО на территории Украины Польша "не вписывается в 5 статью коллективной безопасности":

Видео дня

"На каком основании она могла бы использовать предоставленное НАТО оружие? В первую очередь речь идет о Patriot, ведь что-то другое не может охватить территорию западной Украины. И на каком основании они будут сбивать российскую ракету в воздушном пространстве страны, которая не является членом НАТО?".

Возможное закрытие неба над Украиной: что известно

Накануне Business Insider сообщал, что Запад уже имеет действенную модель защиты Украины от российских воздушных атак. Эта модель была наглядно продемонстрирована во время иранской атаки на Израиль в апреле.

По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, технически у Польши есть возможность закрыть часть неба над Украиной. В частности, речь идет о системе ПВО Patriot, которая могла бы покрыть территорию части запада Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: