Одна из боевых бригад Сухопутных войск ВС Украины уничтожила колонну техники российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается в сообщении, украинские защитники ударили по колонне врага из 15 единиц техники.
"Из около полутора десятка единиц, которые передвигались, 5 уничтожено полностью. Другие имеют повреждения разной степени", - отмечают в Генштабе.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 79 бригады Николаева уничтожили вражескую колонну, которая двигалась в сторону областного центра.
В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов, было уничтожено три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2.