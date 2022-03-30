Уничтожено 5 единиц тяжелой техники российских захватчиков.

Одна из боевых бригад Сухопутных войск ВС Украины уничтожила колонну техники российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается в сообщении, украинские защитники ударили по колонне врага из 15 единиц техники.

"Из около полутора десятка единиц, которые передвигались, 5 уничтожено полностью. Другие имеют повреждения разной степени", - отмечают в Генштабе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 79 бригады Николаева уничтожили вражескую колонну, которая двигалась в сторону областного центра.

В результате слаженных действий разведчиков и артиллеристов, было уничтожено три армейских грузовика с боекомплектом, два топливозаправщика и боевую машину десанта БМД-2.

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