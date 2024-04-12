Украина просит Запад помочь ей продержаться в этом году.

Текущая ситуация в войне ставит Украину в невыгодное положение. Украинские солдаты отошли на оборонительные позиции, и российская армия оказывает постоянное давление, чтобы совершить прорыв. Гипотеза поражения Украины снова обсуждается, спустя два года после начала войны, пишет Le Figaro.

"Украинцы говорят нам: "Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025 году мы сможем возобновить наступление", - приводит издание слова французского чиновника, который недавно разговаривал с украинскими властями.

Он также отметил, что особое внимание Украина уделяет наземной системе "земля-воздух" средней дальности (SAMPT). Однако больше, чем система, Украине нужны ракеты, в то же время французский производитель ракет MBDA не сможет поставить больше 30 ракет Aster в краткосрочной перспективе.

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В то же время, по мнению одного из источников, "победит тот, кто первым мобилизуется".

"Но оба лагеря не хотят делать решительный шаг. В Украине общество демонстрирует признаки усталости от войны, которая кажется безнадежной, даже если то, что поставлено на карту, жизненно важно. В России кремлевский режим предпочел бы избежать непопулярного решения, которое могло бы вызвать внутреннюю оппозицию", - пишет Le Figaro.

Сколько Россия сможет воевать в Украине

Ранее издание Forbes заявило, что у России запас танков и боевых машин есть только до середины 2025 года. Российская промышленность ежегодно выпускает 500–600 новых танков, но россияне теряют за год более тысячи танков и около 2000 боевых машин. в то же время, армия РФ сейчас на 15% больше, чем в начале вторжения.

При этом, как отмечал американский генерал Кристофер Каволи, без помощи США через несколько недель баланс артснарядов нв фронте будет 10 к 1 в пользу РФ. А проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ

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