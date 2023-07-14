ВСУ "насыпали" в ответ, уничтожив ЗРК и 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Российские оккупанты запустили по Украине 17 ударных беспилотников иранского производства "Shahed" и одну зенитную управляемую ракету из ЗРК С-300.

"В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп воздушных Сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов"", - сообщает Генштаб.

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Враг также нанес 43 авиационных удара и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время в Генштабе отмечают, что оккупантам наши силы обороны "насыпали" в ответ. Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях", - сказано в сообщении.

Русская атака дронами

Сегодня Россия в несколько волн запустили по территориям Украины дроны.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на фоне мощной грозы над Черным морем враг применял несколько волн дронов-камикадзе типа "шахед", направляя их с использованием особенностей местности. Дроны заходили на удар из акватории Черного моря для усложнения их обнаружения.

Гуменюк отметила, что добавлялись ветер, гром, молния, которые враг пытался использовать в свою пользу, но все же преимущество снова было на стороне Сил обороны.

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