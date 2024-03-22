В ВСУ рассказали о комбинированном ударе РФ.

В пятницу, 22 марта, Россия осуществила самую масштабную за последнее время атаку - во время комбинированного удара оккупанты запустили 63 БпЛА и 88 ракет различного типа. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в целом враг нанес 87 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Вследствие этого в ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением, враг целенаправленно бил по энергетическим объектам нашей страны. К сожалению, очень много раненых и погибших среди гражданского населения", - констатировали в Генштабе.

Также из-за вражеских ударов разрушения и повреждения получили ряд частных и многоэтажных домов, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В то же время Силы обороны наносили удары по позициям врага. По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам противника", - говорится в сообщении.

Массированная атака на Украину 22 марта

В ночь на 22 марта происходила массированная атака на Украину. Россия запускала ракеты и беспилотники по населенным пунктам Украины. Под вражеские удары попали несколько областей. Из-за последствий атаки, которую армия РФ нанесла по Одесскому региону, область переходит на экстренные отключения света.

Также эксперты сообщили о последствиях попадания в Днепровскую ГЭС. В частности, зафиксировано засорение грунтов и утечка нефтепродуктов в водный объект реки Днепр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о последствиях массированной атаки по энергосистеме Украины. По его словам, было поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС.

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