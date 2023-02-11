В Мариуполе враги организовали ремонт своей военной техники, которую намеренно вывели из строя, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты намеренно выводят из строя свою технику, чтобы не воевать на территории Украины.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 субботы, 11 февраля. "В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая была намеренно выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не принимать участие в боевых действиях", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что основной причиной неисправности военной техники является умышленное выведение из строя двигателей.

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Ситуация на фронте в Украине - что надо знать

11 февраля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о боях в Украине председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

По словам Залужного, украинские воины продолжают удерживать под контролем Бахмут, ожесточенные бои продолжаются возле Марьинки и Угледара, и наши защитники восстановили ранее утраченные позиции.

Стоит отметить, что захватчики на Донбассе несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют около 136 тыс. 880 противников.

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