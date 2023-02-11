Всего с 24 февраля подразделения Сил обороны ликвидировали около 136 тыс. 880 российских захватчиков.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали более 1,1 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2023 года ориентировочно составляют:

личного состава около 136 тыс. 880 человек, 1 тыс. 140 из которых уничтожены за прошедшие сутки;

также враг потерял 3 тыс. 267 танков (9 за сутки), 6 тыс. 474 боевых бронированных машин (3 за сутки), 2 тыс. 279 артиллерийских систем (19 за сутки), 463 реактивных систем залпового огня;

234 средства противовоздушной обороны (1 за сутки), 295 самолетов, 286 вертолетов, 1 тыс. 997 беспилотники оперативно-тактического уровня (27 за сутки), 857 крылатых ракет (61 за сутки);

18 кораблей/катеров, 5 тыс. 134 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8 за сутки) и 214 единиц спецтехники (3 за сутки).

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, зона Бахмута продолжает быть адской точкой на линии фронта. За минувшие сутки вблизи этого населенного пункта было зафиксировано 54 боестолкновения. Такое количество является рекордным за один день.

Видео дня

По данным Генштаба, несмотря на значительные потери российские оккупационные войска продолжают наступать на пяти направлениях в Украине. Речь идет о Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Новопавловский направления.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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