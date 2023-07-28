Награда вручается за ряд заслуг.

Министр обороны Украины Алексей Резников наградил военных медиков новым знаком отличия - медалью "крест медицинских сил".

Как говорится в сообщении Military Media Center, медалью "Крест медицинских сил" награждаются военнослужащие и работники медицинских сил ВСУ.

"Ведомственная награда установлена приказом Минобороны № 392 от 21 ноября 2022 года", - отмечается в сообщении.

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Награда вручается за:

безупречную службу (труд);

усердие, разумную инициативу;

высокие личные достижения в служебной (трудовой) деятельности;

отличные личные показатели в боевой подготовке;

выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в дело развития медицинских сил ВСУ.

День медицинского работника

27 июля в Украине отмечали день медицинского работника. С этим праздником специалистов поздравил и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он на Днепропетровщине встретился с теми, кто спасает жизни украинских защитников – медиками.

После этого Зеленский уехал в Николаев, где в хирургическом отделении больницы пообщался с детьми, которые лечатся после минно-взрывных травм, которые они получили во время обстрелов региона. Там он поблагодарил медиков за большую работу. "Должны еще больше ценить медицинских работников и улучшать условия их очень важной работы", - заявил Зеленский.

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