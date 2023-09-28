Украинская сторона пока не комментировала эти данные.

Ракета, которая в конце прошлого года упала в польском городке Пшеводув оказалась украинской.

Такие результаты экспертизы озвучил министр юстиции Польши Збигнев Зьоброо. Он подчеркнул, что выводы "однозначно свидетельствуют, что ракета была украинской, но еще советского или российского производства". Зьобро также пожаловался, что украинская сторона недостаточно сотрудничала в этом вопросе.

Украина пока не комментировала заявление польской стороны.

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Падение ракеты в Польше

Ракета в Пшеводуве упала 15 ноября 2022 года после очередной массированной ракетной атаки РФ по Украине. В результате инцидента погибли два человека. После этого многие страны возложили ответственность за инцидент на Россию.

18 лисопада 2022 президент Польши Анджей Дуда заявил, что падение ракеты в Пшеводуве, вероятно, было несчастным случаем. "Вероятнее всего, это был несчастный случай. Идет массированное и жестокое нападение России на Украину. Россия несет ответственность за эту войну, и РФ несет ответственность за все несчастья, которые стали результатом этой войны", – сказал Дуда и добавил, что перехватить эту ракету было невозможно.

Тогда же руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера поделился результатами расследования. По его словам, в Пшеводуве упал снаряд от украинской системы ПВО С-300.

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