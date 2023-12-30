Он отмечает, что у Европы нет другого шанса, кроме как инвестировать в того, кто может защитить ее.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркивает, что Россия будет идти до конца, поэтому Европа должна инвестировать в Украину.

Об этом он сказал в проекте "VIP с Натальей Мосейчук", отвечая на вопрос о выводе, который может сделать Запад, глядя на текущую ситуацию вокруг темы мобилизации в Украине.

"Один-инвестируем. Никакого другого вывода они не сделают ... Российская Федерация совершенно точно отказалась от любых конфигураций, кроме войны. Война ради войны. Они будут идти до конца. Они не изменятся", - отметил Подоляк.

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Он добавил, что всегда спрашивает, осознают ли собеседники, готова ли Россия, "обнулившая" свою репутацию, вернуться к довоенному типу поведения на глобальной арене.

"Нет, она будет воевать. И это означает, что у Европы нет никакого другого шанса, как инвестировать в того, кто может защитить ее", - сказал советник руководителя ОП.

По его словам, мероприятие имеет очень простой выбор. "Они подсознательно понимают, что могли бы чуточку быстрее что-то делать. Могли бы чуточку больше что-то делать. Они тоже это понимают. Почему сегодня национальные пакеты помощи Украине от европейских стран существенно увеличены? С опозданием, но они понимают, что можно было простимулировать чуточку иное поведение и чуточку иные события по линии фронта", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что"они сегодня точно осознают, что кроме Украины других вариантов сохранить свой тип жизни, свой формат жизни у них не будет".

"У них не будет решения прекратить помощь или"надо заставить Украину что-то сделать". Нет. У них будет другое решение: технологический прорыв в этой войне. Человек готов, с учетом того, какой тип войны сегодня мы видим в Украине, воевать, но он будет иметь гораздо более соответствующие технологические решения. Я имею в виду дальнобойные ракеты, дроны, - чтобы не было такого количества непосредственных боестолкновений", - сказал он.

Подоляк о мобилизации

В проекте "VIP с Натальей Мосейчук" Подоляк отметил, что разговор о мобилизации в Украине будет сложным спекулятивной, но в конце концов будет иметь положительные последствия.

Отвечая на вопрос о правильном времени для начала таких дискуссий и не опоздала ли с этим Украина, Подоляк отметил, что никто не может указать точное время, ведь такого объема войны еще не было, поэтому нет опыта, как психологически меняются страны, которые находятся внутри войны.

Он отметил, что вопрос мобилизации решится положительно именно по этой причине - потому что Украина понимает и осознает, что такое война.

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