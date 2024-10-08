Эксперт сравнил Путина с Гитлером образца 1944 года.

Бои в Курской области носят манёвренный характер, не похожий на позиционное противостояние, характерное для боев в Украине. При этом россиянам не хватает сил, чтобы выбить ВСУ с российской территории. Об этом в интервью "Украинскому Радио" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Курщина не является стабильной фронтовой территорией, как восточная Украина, поэтому там будет шататься линия фронта. Там - мобильная война. Украина осуществляет быстрые переброски, перемещения войск для того, чтобы выводить армию из-под ударов", - рассказал он.

По словам Тимочко, Россия не имеет достаточного количества сил на Курском направлении, чтобы быстро выбить ВСУ с российской территории. Отчасти это является следствием той информационной политики, которую ведет Кремль.

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"Путин напоминает позднего Гитлера, времен середины 1944 года, когда он руководил дивизиями, а не личным составом. Если на карте была нарисована отметка, что стоит дивизия, то он и давал команду идти в атаку дивизией. А то, что дивизия по количеству личного состава могла быть полком или в лучшем случае бригадой, и не могла выполнять эти задачи, его мало волновало", - рассказывает Тимочко.

Он отметил, что для россиян проблема с Курщиной не только в некомплектности имеющихся подразделений, но и в том, что это направление в целом определяется как второстепенное.

"На Курщине россияне сами попали в свою информационную ловушку, поскольку Путин пытался максимально уменьшить информационный фон по Курщине. Первоочередность вместо защиты своей территории они предоставили вопросу наступления на Покровск. Поскольку сил и средств у них не хватает для того, чтобы проводить масштабные военные операции в нескольких направлениях, то ситуация на Курщине такая, как есть", - говорит аналитик.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Курская операция отсрочила начало мирных переговоров по окончанию войны в Украине. По словам военного эксперта Ивана Ступака, россияне хотели заморозить войну по текущей линии фронта, однако теперь это будет означать украинскую оккупацию части Курщины. А на это Кремль пойти не может.

Также мы рассказывали, что не все украинские защитники понимают цели и необходимость проведения Курской операции. Вместе с тем среди военных есть мнение, что войну давно надо было перенести на российскую территорию.

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