Россиянам не понравилось, что на Курщине может заморозиться линия разграничения, считает аналитик.

То, что началась курская операция, отсрочило начало проведения мирных переговоров насчет окончания войны в Украине.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

"В этом году должна была уже сходить война на нет. Это было понятно в начале года. Но это сломалось из-за курской операции. У россиян какая парадигма, как она начиналась? Все мирные переговоры начинаются с такой парадигмы - учета текущих реалий на земле, то есть там, где находятся российские военные, там должна проходить линия разграничения, и вообще там, где находятся войска", - сказал он.

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По словам Ступака, курская операция вообще не укладывается в эту их парадигму:

"Как так, то есть что, и в Курске должна заморозиться линия разграничения. Поэтому им это, мягко говоря, не понравилось. А других аргументов убедить у нас нет. Поэтому это все продолжается".

В центре внимания война в Украине - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, на днях издание Financial Times писало, что война в Украине может закончиться на договоренностях, что Киев получит прочные гарантии безопасности, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированной территорией.

Издание отметило, что ни Киев, ни его союзники не согласны признать суверенитет России над оккупированными территориями, поскольку это только способствовало бы дальнейшей российской агрессии и серьезно подорвало бы международный правопорядок. Вместо этого предполагается "молчаливое согласие" на то, что эти земли надо будет возвращать как-то в будущем дипломатическими средствами.

"Уступка землей для получения членства в НАТО может быть "единственной игрой в городе", как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере публично", - писало издание.

Иван Ступак отметил, что вопрос приглашения Украины в НАТО в обмен на то, что за Россией останутся де-факто захваченные уже ею территории, является очень чувствительным. Возвращение оккупированных Россией украинских территорий дипломатическим путем - это перспектива от 5 лет и дальше, и никто не знает, как это завершится.

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