На месте прилета под городом Дубно работают 45 спасателей.

Во время ночной массированной атаки с применением ударных беспилотников российские оккупанты попали по Ривненской области, сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Ночью Ривненская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв – нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области", – отметил он.

По словам Коваля, химический и радиационный фон в норме, поэтому эвакуации населения не будет.

Видео дня

Атака РФ 10 августа – это надо знать

В ночь на четверг, 10 августа, российские оккупационные войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотные летательные аппараты.

В течение ночи Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что есть угроза применения врагом ударных БпЛА в Киеве, Черкасской, Кировоградской, Киевской (Белая Церковь), Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ривнвенской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях.

В нескольких регионах этой ночью работали силы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: