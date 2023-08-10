Во время ночной массированной атаки с применением ударных беспилотников российские оккупанты попали по Ривненской области, сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Ночью Ривненская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв – нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области", – отметил он.
По словам Коваля, химический и радиационный фон в норме, поэтому эвакуации населения не будет.
Атака РФ 10 августа – это надо знать
В ночь на четверг, 10 августа, российские оккупационные войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотные летательные аппараты.
В течение ночи Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что есть угроза применения врагом ударных БпЛА в Киеве, Черкасской, Кировоградской, Киевской (Белая Церковь), Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ривнвенской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях.
В нескольких регионах этой ночью работали силы противовоздушной обороны.