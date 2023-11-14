Генеральный секретарь НАТО заявил, что Украине необходимо сохранить за собой статус независимого государства в Европе.

Украина нуждается в большей помощи со стороны НАТО и других союзников, поскольку ситуация на поле боя тяжелая.

Киев должен сохранить за собой статус суверенного государства Европы, поэтому в интересах Альянса поддержать Украину должным образом, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе.

Соответствующее заявление он сделал перед участием в деловом завтраке, организованном в рамках Совета министров ЕС по внешним отношениям по вопросам обороны.

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"Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя является тяжелой, и это делает это еще более важным, чтобы мы продолжали и наращивали нашу поддержку для Украины", - заявил он.

Он акцентировал, что мир не может позволить Путину одержать победу. "Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах - поддержать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

У России есть успех на Авдеевском направлении, утверждает ISW

России удалось добиться частичного успеха на восточной окраине Степного (3 км севернее Авдеевки) по результатам продвижений на Авдеевском направлении 13 ноября. Об этом заявил американский Институт изучения войны (ISW).

Со своей стороны Генштаб ВСУ заявлял, что армия РФ провела ряд неудачных атак на юго-восток и юг от Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки). Также враг пытался атаковать восточнее Первомайского и Новобахмутовки. Кроме этого, бои продолжались вблизи Авдеевки и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

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