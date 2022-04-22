Он отметил, что реакция Запада на полномасштабное вторжение России в Украину была слишком медленной.

Российские солдаты нарушают все действующие правила и законы войны. Они пытают, убивают и насилуют мирных жителей в разных регионах Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook заявил, что Россия сделала все, против чего создавали международные институты.

Он убежден, что Совбез ООН нужно заменить на новые и более эффективные институты, которые могут служить в интересах всех стран, а не только великих держав.

"Как Совбез ООН, где Москва имеет постоянное место, может выполнить свою миссию по поддержанию мира? Какая безопасность и сотрудничество возможны на континенте, когда одно государство-участник организации по сотрудничеству и безопасности в Европе напало на другое и убило тысячи мирных жителей? Эти организации потерпели неудачу", - сказал Резников.

Он напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, надеясь, что подписи мировых лидеров под документом что-то означают. Но в апреле 2008 года Германия и Франция заблокировали вступление Украины в Организацию Североатлантического договора.

Уже в августе 2008 года Россия напала на Грузию, а мир закрыл на это глаза. В 2014 году Россия напала на Украину, и мир снова решил не вмешиваться.

"Теперь российские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир не может это остановить. Все это можно было предотвратить. Если бы Запад ввел в отношении России превентивные санкции и предоставил Киеву достаточное количество оборонительных вооружений, прежде всего систем ПВО и ПРО, сегодня были бы живы десятки тысяч украинцев", – сказал министр обороны Украины.

Он отметил, что реакция Запада на полномасштабное вторжение России в Украину была слишком медленной.

Ранее стало известно, что ООН выделяет 50 млн долларов на поддержку неправительственных организаций-партнеров для продолжения работы по оказанию помощи пострадавшим в результате войны украинцам.

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