Он считает, что весной оружие будет исчерпано с обеих сторон и это создаст "возможность для диалога".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что существуют предпосылки для того, чтобы весной мог начаться "диалог" Украины с Россией. Об этом он сказал, выступая на Фестивале городов, сообщает канал tg24.sky.

Крозетто считает, что зима заблокирует наземные действия. В то же время он выразил опасения, что Россия может усилить свою воздушную активность, поскольку еще не использовала имеющиеся у нее самолеты четвертого и пятого поколений.

"У меня такое впечатление, что кто-то может рассматривать эту зиму как точечное разрешение конфликта, который, кажется, никогда не закончится, и что после украинского контрнаступления и российского контрнаступления весна может стать периодом, когда, как только оружие будет исчерпано с обеих сторон, можно будет начать диалог", - сказал он.

Видео дня

Крозетто о войне в Украине

В сентябре Крозетто заявлял, что надеется, что война в Украине завершится в течение семи-восьми месяцев.

Также он заявлял, что запасы оружия у Италии не безграничны, и его страна отдала Украине уже почти все, что могла. В то же время, отметил он, Италия сейчас оценивает свои возможности и потребности Украины для предоставления следующего пакета оружейной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: