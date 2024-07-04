ЗРК HAWK - хоть и не новое вооружение, но в умелых руках - результативное.

Уже довольно длительное время защитники украинского неба используют зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK, которые помогают им отражать ракетные и дроновые атаки российских оккупационных войск.

В Воздушных силах ВСУ рассказали о бойце по имени Александр, который является оператором ЗРК HAWK. На его счету – два десятка "Шахедов" и 4 ракеты.

"На плечах 24-летнего воина – ежедневная огромная ответственность и он держит ее с достоинством. Саша подписал контракт с подразделением зенитных ракетных войск за несколько дней до "полномасштабки". Признается: новости не добавляли уверенности и спокойствия, поэтому решил не ждать пока на украинские города полетят ракеты. К сожалению, не прогадал. Александр был готов бить врага на "трехсотке". В конце концов прошел обучение в Испании и оказался за "штурвалом" американского зенитного ракетного комплекса HAWK", – говорится в сообщении.

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Первое боевое крещение Александра показало, что HAWK – хоть и не новое вооружение, но в умелых руках – результативное. По его словам, во время обучения в Испании инструкторы отмечали, что этот комплекс не слишком подходит для противодействия дронам. Однако украинские бойцы уверенно заявляли, что справятся.

"Ведь когда речь идет о реальных боевых целях, которые имеют целью уничтожить украинцев, не до "ТТХ" – выжимаешь из оружия максимум! Поэтому, хотя "Шахеды" и непростая цель для нас, все равно справляемся! Уже во время первого же противовоздушного боя удалось уничтожить шесть "Шахедов" один за другим. Адреналин зашкаливал! Мы отражали воздушную атаку почти всю ночь. Противовоздушный бой длился более 6 часов! Но мы готовы бить врага круглосуточно, без отдыха. Главное – защитить украинцев, защитить Украину", – рассказал военный.

По его словам, больше всего раздражают "Шахеды", и речь идет не о сложности цели – утомляет ожидание боя, поскольку летят вражеские беспилотники достаточно медленно. В то же время с ракетами "работать" значительно проще.

"Было немного не по себе, когда три ракеты Х-59, постоянно меняя высоту, летели прямо на нас. Но все цели захватили и одну за другой сбили. Главный секрет даже не в оружии, на котором работаем, а в синхронной и слаженной работе подразделения. Прекрасно понимаем риски и последствия, если друг друга не услышим или проигнорируем", – отметил Александр.

При этом боевая работа по вражеским целям – лишь один процент деятельности, рассказывает Александр. "За кулисами" остается обслуживание и ремонт техники, зарядка пусковых, постоянные передислокации, маскировка, обустройство новых позиций, укрытий.

"На самом деле у меня лучшая работа в мире – все эти наведения на цель, захват, выход ракеты, сбивание... А какой кайф понимать, что благодаря тебе ракета или дрон не долетели до цели", – говорит защитник.

Отмечается, что большинство родных Александра тоже защищают Украину. Его сестра служит в танковом подразделении, сейчас на Запорожском направлении, в ее муж – пехотинец, на Днепропетровщине. Большинство друзей военного также отложили свои гражданские планы и мечты до победы.

"Конечно хочется семью, дом и чтобы не холостяцкая берлога, а настоящий семейный очаг ... Но, сначала хочется победить. Очевидно, что самый тяжелый бой – впереди. Но мы выстоим, отобьемся и обязательно победим!" – резюмирует Александр.

Война в Украине: важные новости

С начала суток, 3 июля, по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 135 боевых столкновений. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что враг интенсивно атакует наших воинов на Покровском направлении. В течение дня агрессор в целом совершил там 34 штурмовых и наступательных действия.

В то же время на Харьковском направлении Силам обороны Украины удалось немного оттеснить оккупантов. Об этом сказал командир разведывательного взвода 92-й ОШБР с позывным "Котя".

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