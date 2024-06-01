В частности наблюдатели подтверждают применение РСЗО HIMARS по объектам на территории Белгородской области.

ВСУ уже начали применять американское оружие для ударов по объектам на территории России. Об этом пишет в соцсети Х независимый аналитик OSINTdefender.

Такие выводы он делает, изучив обломки боеприпасов, найденные в Белгородской области и показанные российскими пропагандистами. Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые из M142 HIMARS.

"Это было первое применение украинскими Вооруженными Силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет были запущены из Харьковской области", – пишет эксперт.

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Аналитик также изучил ночные кадры запуска ракет из установки HIMARS и пришел к выводу, что это и был первый эпизод применения данного оружия по территории РФ.

"На кадрах видно, как из установки M142 HIMARS к югу от Волчанска было выпущено по меньшей мере восемь ракет, после чего в России раздались сигналы воздушной тревоги", — пишет OSINTdefender.

Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке соглашается с OSINTdefender и добавляет, что российское наступление к северу от Харькова к настоящему моменту уже полностью остановлено силами ВСУ. На протяжении последней недели украинская армия уверенно удерживает линию фронта.

США частично сняли запрет на удары по РФ

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден разрешил Украине использовать переданное американское оружие для ударов по российской территории. Разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу". При этом Украине запрещено бить по тыловым районам РФ и в принципе запрещено бить по РФ мощными ракетами ATACMS.

По данным издания Politico, украинское руководство осталось недовольным такими половинчатыми послаблениями и намерено добиваться полного снятия запретов на удары по агрессору.

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