Украина сейчас является одним из мировых лидеров, если говорить о разработке и производстве дронов, подчеркнул эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и за годы противостояния с РФ украинские военные технологии сделали огромный шаг вперед, так что по некоторым позициям страна опережает практически всех игроков мира.

Об этом рассказал украинский ученый, публицист и ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий. "Сейчас в мире есть две страны с наибольшим опытом изготовления и использования дронов на войне - это мы и Россия. Все остальные страны на десятилетия отстали. Реально есть две страны, которые задают сейчас мировой тон по всем дронам", - заявил он.

При чем если брать технологический уровень, то по словам эксперта, именно Украина задает тон, в то время, как у россиян лучше поставлена "штамповка". Дикий считает, что до войны украинцы были очень "неамбициозной" нацией, однако за последние годы все изменилось. "Или нас не будет, или мы станем сверхдержавой. Варианта остаться средненьким европейским государством нам уже не оставили", - говорит специалист.

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Важные новости Украины о войне - что следует знать

Ранее в Дании предложили план для интеграции Украины в европейский оборонно-промышленный комплекс. Он должен обеспечить доступ Киева к программам Евросоюза по оборонной промышленности и оборонным инновациям.

Также стало известно, что Украина планирует получить от западных стран около 10 млрд долларов, которые пойдут на закупку оружия у отечественной оборонки. По словам специалистов, именно такой суммы не хватает, чтобы нагрузить украинские производственные мощности.

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