Пока неизвестно, это будет отвлекающий маневр или настоящее наступление, отметил глава НОВА.

Информация о подготовке штурма россиянами правого берега Днепра была известна властям и военным еще несколько месяцев назад. Об этом в своем обращении к гражданам заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который заверил, что ситуация сложная, но контролируемая.

По его словам, администрация давно владеет этой информацией и готовится к соответствующему развитию событий. Силы обороны также проводят определенные мероприятия.

"Там уже официально начали говорить, что россияне готовят штурм на правый берег Днепра. Могу сказать, что эта информация у нас была четыре месяца назад. Мы готовились. Силы обороны, наши военные тоже все понимают. Поэтому никто никуда не собирается ехать. Наоборот, мы понимаем, что это будет - отвлекающий маневр, или нет... - это неважно. Будем соответственно реагировать", - подчеркнул Ким.

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Он также добавил, что все находятся на местах.

"Ситуация сложная, но контролируемая", - подчеркнул чиновник.

Война в Украине - подготовка штурма правого берега Днепра

Как сообщал УНИАН, по словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, еще в начале осени российские оккупанты перебазировали из Севастополя дивизион речных катеров и они участвуют в "защите" Тендровской и Кинбурнской кос. Тогда спикер отметил, враг принимает меры, чтобы не дать Силам обороны высадиться на этих косах и занять определенные плацдармы, важность которых хорошо понимает.

Вчера, 4 декабря, спикер прокомментировал информацию о том, что на Херсонщине враг собрал три сотни лодок, вероятно, для форсирования водной преграды. По его словам, она известна командованию ВСУ, и Силы обороны готовы к любому развитию событий.

Сейчас, по его словам, россияне пытаются захватить плацдарм, чтобы удерживать его и заставить ВСУ перебрасывать туда больше сил и средств. По данным разведки, российские военные проводят тренировки форсирующих штурмовых групп на полигонах во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Они используют катера так называемой Днепровской флотилии.

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