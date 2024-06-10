Почти 90% заключенных: СМИ узнали потери 'вагнеровцев' при штурме Бахмута

Из данных о номерах жетонов ликвидированных заключенных следует, что "вагнеровцы" завербовали не менее 48 366 заключенных.

Почти 90% ликвидированных при штурме Бахмута "вагнеровцев" были завербованными заключенными и ЧВК потратила 108 млрд рублей на посмертные выплаты их семьям.

Издания "Медиазона" и Русская служба "Би-би-си" получили доступ к базе ликвидированных в период с января 2022 по август 2023 года "вагнеровцев" под оккупированным ВС РФ Бахмутом. В ней - более 20 тысяч фамилий.

Число ликвидированных заключенных начало резко расти с 12 сентября 2022 года. Российские пропагандисты утверждали, что именно в этот день российские военные подошли к Бахмуту и заняли промзону. Среди выживших заключенных - преимущественно, те, кто попал на фронт летом и осенью 2022 года.

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Большинство "вагнеровцев" - 19,5 тысяч человек - были ликвидированы в ходе многомесячных боев за украинский Бахмут. Журналисты выяснили, что почти 90% ликвидированных в ходе штурма города "вагнеровцев" - 17 175 человек - были заключенными. Ранее Евгений Пригожин утверждал, что в боях за город было ликвидировано поровну обычных наемников ЧВК "Вагнер" и завербованных заключенных. В отдельные дни ЧВК теряла свыше 200 человек в день. Вероятно, это было нужно для сохранения имиджа ЧВК, отмечает "Би-би-си".

Из данных о номерах жетонов ликвидированных заключенных следует, что вагнеровцы завербовали не менее 48 366 заключенных. Обозначения на каждом из них начинались с буквы "К" - вероятно, это отсылка к слову "колония". Две трети колоний, в которых прошла вербовка - строгого режима. Больше всего забрали из красноярской ИК-6 строгого режима - свыше 500 человек.

В расследовании сказано, что "ЧВК Вагнер" потратила на посмертные компенсации их родственникам около 108 млрд рублей. В эту сумму не входят компенсации за ранения и большая часть зарплат.

Судьба "ЧВК Вагнер" - детали

В Африке и за ее пределами Россия использует тех же боевиков, которые когда-то выступили против Москвы, чтобы подорвать усилия США по продвижению демократии и борьбе с терроризмом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, через семь месяцев после смерти Евгения Пригожина, дерзкого олигарха, чья частная армия, известная как "Группа Вагнера", возглавила восстание против президента России Владимира Путина, российское государство устанавливает контроль над частными наемниками и привлекает их к выполнению задач Кремля.

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