Били из гранатометов и минометов: боевики не прекращают обстрелы на Донбассе

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как отмечается в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, оккупанты снова применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

«Использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-мм минометы, агрессор на рассвете дважды обстрелял украинских защитников неподалеку от Причепиловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Дважды оккупанты открывали огонь и по защитникам Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии - минометы 82-го калибра», - говорится в сводке.

Кроме того, сообщили в штабе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.

В штабе также сообщили, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты осуществляют пропуск людей через контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил по спискам.

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