Город второй день подряд обстреливали, поделились в Донецкой ОГА.

Город Волноваха Донецкой области находится под контролем украинской власти.

В городе крайне тяжелая ситуация, артобстрелы не прекращаются уже второй день, написала в Facebook сотрудница Донецкой областной госадминистрации Татьяна Игнатченко.

"Воды нет уже в течение нескольких дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности... У людей разряжены телефоны. Связь плохая", - отметила чиновница.

По ее данным, центральная райбольница работает на генераторах, но скорые не выезжают, поскольку это опасно.

"Помощь оказывают тем, кто может прийти или кого приводят. В настоящее время там находится 11 раненых. Больница тоже пострадала - рашисты попали в здание лор отделения. К работе готова и ГСЧС, но опять-таки - уехать не может. Город практически заблокирован российскими военными...", - отметила чиновница.