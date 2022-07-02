Вчера, 1 июня 2022 года, по Николаеву враг выпустил 12 ракет.
Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Утром, 1 июля, по Николаеву было нанесено 12 ракетных ударов. Обстреляны портовая инфраструктура и частные предприятия. Среди них, производство духов и извести", - сообщил он.
Ким также отметил, что по информации Военной комендатуры обороны города, одна из вражеских ракет была сбита.
Он также сообщил, что сегодня утром в Николаеве слышны взрывы. Информация о последствиях уточняется.
Ситуация в Николаеве:
Враг бьет по Николаеву практически с первых дней полномасштабного военного вторжения в Украину.
С апреля 2022 года в Николаеве нет водоснабжения. Попытки восстановить подачу воды не увенчались успехом, так как под постоянным огнем просто невозможно осуществить ремонтные работы.
Утром в пятницу, 1 июля, в Николаеве прогремела серия взрывов.
Позже было опубликовано видео последствий массированного ракетного обстрела Николаева.
Утром 2 июля в Николаеве прогремели несколько взрывов.
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