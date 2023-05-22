Украине нужно больше систем Patriot и SAMP/T, чтобы защититься от баллистических ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в Украине недостаточно средств для поражения баллистических ракет врага для защиты всех городов и объектов критической инфраструктуры. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, нет у нас достаточно средств против баллистики на сегодняшний день. Имеем системы Patriot на боевом дежурстве. Но понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые нам направления, все крупные города и все важные объекты критической инфраструктуры. Потому что именно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в Днепре сегодня целил враг", - сказал Игнат.

Он также отметил, что Украина нуждается в средствах против баллистики, которые работают на примере Киевщины. Ведь шесть "Кинжалов" во время мощной атаки, и до 10 баллистических ракет были уничтожены именно системой Patriot. Кроме того, в воздушных силах ожидают систем SAMP/T, которые "возможно уже скоро будут на боевом дежурстве в Украине".

Видео дня

"Украина у нас большая и нам нужно больше этих средств. Ну и ожидаем безусловно самолета F - 16-это топ тема сегодня", - добавил Игнат.

Потери россиян в Украине-последние данные

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью украинские военные уничтожили российский истребитель Су-35, 20 из 20 ударных беспилотников и четыре из 16 вражеских ракет, которыми россияне атаковали Украину ночью. Тогда ночью 22 мая российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты в Днепре.

Вас также могут заинтересовать новости: