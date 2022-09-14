Пребывание этих подразделений свидетельствует об острой потребности "пушечного мяса" в российской армии.

Россия ежедневно остревшее испытывает нехватку личного состава, поэтому уже перебросила на войну в Украину даже специальные подразделения Росгвардии, охраняющие атомные станции и урановые заводы.

Об этом свидетельствуют шевроны этих подразделений, которые нашли на территории Украины, пишет Телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

"Элитным охранникам" российских АЭС поручили следить за украинскими мостами.

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"Очевидно, захватчикам критически не хватает пушечного мяса, да и кадровый голод ощущается, если уже даже таких "элитных охранников" заставили ехать в Украину", - пишет канал.

О судьбе владельцев шевронов данных нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны заявили, что армия РФ из-за сильного кадрового голода пытается привлечь к войне против Украины добровольцев. В России ввели краткосрочные трехмесячные контракты, потому что на длительные контракты желающих уже не находится.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко констатировал, что "подвиги" российской армии, которая спешно бежала из Харьковской области, скрыть в современном мире невозможно. На стороне российской армии теперь никто не захочет воевать, ведь все поняли ее трусость и некомпетентность.

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