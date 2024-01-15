Все, что на сегодня производится Россией, сразу отправляется на фронт и применяется против Украины.

Россия фактически перевела свои оборонно-промышленные предприятия на режим военного времени, работая кое-где в три смены, но ей все равно не удается покрывать потребности своих вооруженных формирований. Об этом в интервью РБК рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, основные усилия российская оборонная промышленность сосредотачивает на восстановлении техники, которая была повреждена или поражена на поле боя. Еще одной задачей является восстановление, подготовка к боевому применению оружия и военной техники, которая снимается с арсеналов, со складов долгосрочного хранения, чтобы привести ее в нормальное состояние и отправить для ведения боевых действий в Украину. Третьей задачей является изготовление нового вооружения, прежде всего артиллерийских систем, бронетанкового вооружения, БТРов, БМП. И четвертая позиция - это изготовление боеприпасов и ракет.

Скибицкий подчеркнул, что российские предприятия изготовили около 2 миллионов боеприпасов 122 и 152 калибра в 2023 году. Но это не покрывает все те потребности, которые есть у вооруженных формирований Российской Федерации.

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"По нашей разведывательной информации, все, что на сегодня производится Россией, сразу отправляется на фронт и применяется против Украины. Поэтому мы не видим, чтобы Москва существенно нарастила количество вооружения и объемы изготовления оружия и военной техники. Подтверждение того факта, что им не хватает собственных боеприпасов – это закупка ими боеприпасов у того же Ирана, Северной Кореи, а также вывоз почти всех боеприпасов со складов Беларуси", - отметил он.

Скибицкий также добавил, что российская оборонка сталкивается с рядом проблем - устаревшее оборудование, дефицит подготовленных рабочих, которые способны выполнять такие высокотехнологичные работы, и дефицит комплектующих.

"Но то, что Россия имеет мощности по производству военного вооружения и техники – это остается угрозой для нас", - подчеркнул представитель ГУР.

Сколько ракет в России

Несколько дней назад в Воздушных силах сообщили, что запасы ракет, которыми оккупанты обстреливали Украину во время крайних трех массированных атак, вернулись к уровню, который был два месяца назад.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что с осени россияне не смогли существенно нарастить производство ракет и могут производить максимально около 115-130 стратегических ракет в месяц.

Скибицкий сообщил, что Россия производит практически всю линейку Х-31, Х-35, Х-29, Х-59 из собственных комплектующих.

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