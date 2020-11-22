Наблюдатели столкнулись с препятствиями, когда пытались уточнить у медперсонала обстоятельства гибели мирных жителей.

В оккупированной боевиками Горловке Донецкой области трое мужчин погибли в результате срабатывания взрывного устройства. Погибшие были родственниками.

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Об этом говорится в отчете ОБСЕ по ситуации на Донбассе от 21 ноября.

Отмечается, что погибшие - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет. Об инциденте наблюдателям 17 ноября рассказала женщина, представившаяся дочерью и сестрой погибших. Взрыв произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке.

Наблюдатели столкнулись с препятствиями, когда пытались уточнить у медперсонала обстоятельства гибели мирных жителей.

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Автор: Дмитрий Захаров