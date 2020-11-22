В оккупированной боевиками Горловке Донецкой области трое мужчин погибли в результате срабатывания взрывного устройства. Погибшие были родственниками.
Читайте такжеБоевики на Донбассе ранили украинского бойца - штаб ООС
Об этом говорится в отчете ОБСЕ по ситуации на Донбассе от 21 ноября.
Отмечается, что погибшие - отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет. Об инциденте наблюдателям 17 ноября рассказала женщина, представившаяся дочерью и сестрой погибших. Взрыв произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке.
Наблюдатели столкнулись с препятствиями, когда пытались уточнить у медперсонала обстоятельства гибели мирных жителей.
Больше новостей по войне на Донбассе
- "Чернобыль 2": городам Донбасса предрекли масштабную экологическую катастрофу из-за действий оккупантов
- Боевики семь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб
- Оккупанты на Донбассе из гранатомета обстреляли украинские позиции возле Водяного
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram