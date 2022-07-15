Также, как отмечается в сводке, есть угроза того, что продолжатся ракетные обстрелы городов и сел Украины с белорусского воздушного пространства.

В воздушном пространстве Беларуси у границ с Украиной отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У Воздушно-космических сил ВС РФ. Последний раз он был замечен нашими военными 11 июля.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке относительно ситуации на фронте по состоянию на 15 июля.

Самолет-наводчик россиян зафиксировали на Волынском и Полесском направлениях. Также, как отмечается в сводке, есть угроза того, что продолжатся ракетные обстрелы городов и сел Украины с белорусского воздушного пространства.

Вместе с тем, на Северском направлении, с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны, противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

На Востоке отбито несколько штурмов российских захватчиков

Украинские военные не дали оккупантам установить контроль над Богородичным и участком дороги Бахмут-Лисичанск. Украинские воины огнем остановили все эти непутевые попытки врага и отбросили его назад.

Также россияне провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка-Спорное, Мироновка-Углегорская ТЭС и Возрождение-Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и отступили назад.

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