Украинские защитники в течение суток нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Враг потерял немало.

Украинские защитники в течение суток нанесли 12 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 районов сосредоточения живой силы, один зенитно-ракетный комплекс и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

В Генштабе также отметили, что сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22,

4 крылатых ракетами морского базирования "Калибр" и 10 иранских ударных дронов типа"Shahed-131/136".

"Всего, в течение суток, враг нанес 37 авиационных ударов, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в сводке Генштаба.

Новые потери РФ на фронте - сводка Генштаба

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала войны составили 217 тыс. 330 лиц. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 680 захватчиков. Также за прошедшие сутки было уничтожено восемь вражеских танков, 11 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 15 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 крылатых ракет.

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