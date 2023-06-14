В то же время, генеральный секретарь Альянса отметил, что уже на начальной стадии наступательных операций украинцы добиваются успешных результатов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что еще рано говорить о том, станет ли крупное контрнаступление Украины поворотным моментом в войне, которую начала Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед двухдневным заседанием министров обороны стран-членов альянса, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе.

"Мы встречаемся во время, когда Украина проводит большое контрнаступление. Это еще начальные дни и мы не знаем, станет ли это переломным моментом в войне. Но мы видим, что украинцы добиваются успехов и освобождают больше земли", - сообщил Столтенберг.

"Мы знаем, что чем больше украинцы делают достижений, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров. Чем больше Украина добывает успехов, тем вероятнее будет, что президент Путин осознает, что он не может выиграть на поле боя, но должен вести переговоры о справедливом мире", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что прогресс, который наблюдается на поле боя, свидетельствует о мужестве и настроенности Сил обороны Украины.

"Это также демонстрирует, что поддержка, оказываемая союзниками НАТО, имеет большое значение на поле боя", - добавил он.

Успехи ВСУ на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о частичном успех наступления Вооруженных сил Украины на фронте. В частности, возле Бахмута украинские защитники продвинулись вперед на 200-500 м, а на Запорожском направлении - на 300-350 м.

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