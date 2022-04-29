В настоящее время рашисты активно строят вертолетные площадки на оккупированных территориях и меняют тактику.

Вооруженные силы Украины строят свою стратегию более интеллектуальными методами, чем враг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

"Сейчас горячая ситуация на востоке. Я только что вернулась оттуда. Ожесточенная борьба за Донецкую и Луганскую области. Основные бои сконцентрированы на востоке. Сегодня огнем поражены и Харьковская область, и Херсонщина, но ВСУ очень сильно и мощно останавливают врага", – сказала она.

Маляр подчеркнула, что у вражеских войск много оружия, а подразделения Вооруженных сил действуют другими методами.

"Мы свои стратегии строим интеллектуально, и это дает нам преимущество", - уточнила она.

По словам Маляр, враг планирует скорее всего использовать территорию Приднестровского региона, продолжая использовать Беларусь для ракетных ударов.

Анна Маляр подчеркнула, что в соответствии с международным правом, даже если войска Беларуси не предоставляют свои войска, но предоставляют территорию для вооруженной агрессии, они являются соучастниками преступлений, и это должны понимать и помнить другие государства, которые захотят помогать России.

Замминистра отметила, что хотя Россия использовала много снарядов, но у них есть еще запас. Учитывая, что многие комплектующие россияне завозили из-за рубежа, вскоре их запасы закончатся, но не понятно, как быстро это произойдет.

То, что удары на украинские города и столицу в частности участились, Анна Маляр назвала попыткой России запугать другие страны. По ее словам, почерк России – это не только война, они делают много демонстративных вещей и то, что сейчас участились обстрелы по Киеву, потому что это диалог не только с Украиной, но и с миром и странами, которые поддерживают Украину и оказывают ей помощь.

Что касается генерала Дворникова, который назначен главнокомандующим российской армии и которого прозвали "Мясником Алеппо" за его тактику в Сирии, то Маляр подчеркнула, что "смена военного руководства РФ и уголовные производства против определенных лиц в России, которые не справились с задачами по захвату Украины, - это и изменение тактики, и целей".

"Враг раньше двигался другим путем. Изначальная их цель – Киев, и вся Украина, они двигались в этом направлении и не накапливали войска, а ныне – они активно строят вертолетные площадки на оккупированных территориях и меняют тактику, сосредоточившись только на нескольких направлениях", - отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что начальник Генштаба РФ будет собственноручно командовать наступлением на Изюмском направлении.