Себастьян Лекорню напомнил, что у Москвы большие запасы старых боеприпасов.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню предупредил Украину о том, что зимой Российская Федерация может сменить тактику ведения боевых действий. Он считает, что Москва может сместить акцент с наземных операций на авиаудары.

"Последние российские удары имеют редкую интенсивность. Наступает зима и это усложняет наземные маневры. Россияне будут способствовать этим ударам, в частности, по гражданским энергетическим объектам. В Херсоне у них поражение. Их отступление было тактическим, чтобы избежать тысяч российских пленных и заморозить линию обороны по Днепру", - отметил французский министр в комментарии изданию Le Journal du Dimanche.

При этом он указал, что хоть Россия и хвасталась передовым оружием, в том числе новыми сверхзвуковыми ракетами, но у них большие запасы старых боеприпасов. Кроме того, Лекорню считает, что Кремль заинтересован в том, чтобы тянуть время.

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Позиция Франции по войне в Украине - что известно

16 октября глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит системы ПВО. Кроме того, Париж расширит программу обучения украинских военных.

В начале октября стало известно, что Франция передаст Киеву двадцать 12,5-тонных бронеавтомобилей Bastion. Кроме того, Париж заявил, что отменит поставку Дании самоходных артиллерийских установок Caesar в пользу Украины.

20 ноября стало известно, что Киев получил от Франции две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны и две реактивные системы залпового огня для наземного удара

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