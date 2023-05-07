Также в оккупированном россиянами городе слышны выстрелы из стрелкового оружия из-за съемок кино.

В оккупированном россиянами Мариуполе раздался громкий взрыв. Он, предположительно, связан с разминированием "Азовстали" от авиабомб, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Громкий взрыв. Вновь слышат все районы города. Предварительно - идет разминирование "Азовстали" от авиабомб", - написал он.

Кроме того, добавил Андрющенко, в районе Слободки (железнодорожный вокзал) слышны звуки стрелкового оружия из-за съемок кино.

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"Решили усилить Мариупольской ПТСР всеми доступными способами одновременно", - отметил советник мэра.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая Андрющенко рассказал, что российские оккупанты превратили руины драматического театра в Мариуполе на свалку. Он подчеркнул, что каждый раз, когда кажется, что издевательство над памятью убитых мариупольцев дошло до дна, россияне отталкиваются и пробивают его.

Также советник мэра города сообщал, что российские войска активно готовятся к обороне временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. Враг начал окапываться непосредственно в городе, кроме того, фиксируется перемещение техники и живой силы оккупантов.

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