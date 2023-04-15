Пострадали жители Новокаховского района.

Мародерство россиян на временно оккупированных территориях Украины вышло на новый уровень. В Херсонской области захватчики крадут даже масло из электротрансформаторов.

По информации Генштаба ВСУ, грабеж россиян привели к тому, что жители отдельных улиц населенных пунктов Новокаховского района остались без света.

"Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины. В частности, в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что, в свою очередь, приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района", – говорится в сообщении.

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Мародерство российских оккупантов - что известно

Российские солдаты зазпомнились украинцам не только жестокими убийствами и издевательствами, но грабежами. Они воровали все, что могла хоть как-то пригодиться - от золота и денег до унитазов и собачьих будок.

Центр национального сопротивления сообщил, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики объявили о "национализации имущества украинских олигархов". Речь идет об имуществе местных предпринимателей, которые отказались работать на Россию.

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