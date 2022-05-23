Это произошло на аллее Героев независимой Украины.

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики уничтожают украинские государственные символы.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

На ролике можно увидеть, как бронетранспортёр с символикой "Z" снимает украинский герб с мемориала. Это произошло на аллее Героев независимой Украины.

Напомним, что Херсон находится в российской оккупации с первых дней широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Местные жители неоднократно выходили на митинги "За Украину".

Недавно на улицах города появились предупреждения для россиян. Также в последнее время в городе активизировались украинские патриоты. Они напоминают рашистам о скором освобождении города.

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