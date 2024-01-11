В разведке эту информацию не подтверждают.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не подтверждают применение россиянами на фронте батальона "Богдан Хмельницкий", сформированного из украинских пленных в так называемой "ДНР".

"Уже более года как обнародовали информацию о создании так называемого батальона "Богдана Хмельницкого", и по большей части все время это было ИПСО. Пока не зафиксировано боевого применения этого подразделения", – заявил в комментарии "Укринформу" представитель ГУР Андрей Юсов.

При этом в разведке не исключают, что россияне действительно могут прибегнуть к такому шагу. Враг уже совершает военные преступления, когда мобилизует в ряды российской армии украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

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Как Россия использует украинских военнопленных

В декабре 2023 года издание Politico выпустило материал, в котором рассказало, что Россия использует военнопленных украинцев для дискредитации Киева. Отмечалось, что оккупанты заставляют их звонить родственникам и просить "подергать" украинскую власть.

При этом подчеркивалось, что более 90% украинских военных, вернувшихся из плена, заявляют, что их пытали. Также их лишали достаточного сна и питания.

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