Россия самостоятельно "не вытягивает" гонку вооружений, полагает представитель украинской военной разведки.

Продолжается полномасштабная война в Украине. Кровавый режим российского диктатора Владимира Путина имеет козыри - большие запасы живой силы и вооружения времен СССР и готовность вести агрессивную войну.

Именно главарь РФ начал гонку вооружений, пробует ее развивать, но страна-агрессор самостоятельно ее "не вытягивает" и поэтому ищет союзников, такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире канала "FreeДом".

"Но в военном, да, большие запасы советского вооружения, большие запасы живой силы, которая используется как расходный материал, как "пушечное мясо", и главное - готовность убивать и вести агрессивную войну, немыслимую для XXI века, - это козыри кровавого режима Путина. Поэтому именно он начал и пробует развивать эту гонку вооружений…", - заявил он.

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Когда закончится война между Россией и Украиной - прогнозы

Президент украинского государства Владимир Зеленский говорил, что нам важно выстоять еще на протяжении 2024 года. Бывший премьер РФ Михаил Касьянов прогнозировал, что война может закончиться уже в конце текущего года. По его мнению, армия Украины способна совершить прорыв.

В конце февраля руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что классическая позиционная "фронтовая" война постепенно уходит в прошлое. Кроме того, он выразил уверенность, что в противостоянии с Россией победят украинцы.

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