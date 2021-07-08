Судно принадлежит к новому классу десантно-транспортных кораблей типа Spearhead, вошло в состав флота в 2017 году.

Десанто-транспортный корабль Yuma Командования морских перевозок США идет в Черное море, чтобы принять участие в общих операциях с союзниками и партнерами.

Об этом говорится в Twitter Шестого флота США и Командования ВМС США в европейском и африканском регионах.

Корабль принадлежит к новому классу десантно-транспортных кораблей типа Spearhead, вошел в состав флота в 2017 году. Судно способно развивать скорость в 35-45 узлов, перевозя до батальона пехоты с техникой. Осадка до 4 метров позволяет кораблю действовать в прибережных водах и на мелководье.

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Международные учения "Си Бриз"

Напомним, 28 июня в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В учениях принимают участие представители 29 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях участвуют британский эсминец HMS Defender, нидерландский фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

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Автор: Дмитрий Захаров