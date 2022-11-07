Как заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, на сегодня Россия использует весь спектр вооружения, который ей доступен.

Российские оккупанты усилят удары по критической инфраструктуре Украины в осенне-зимний период, поскольку они не имеют заметных успехов на фронте.

Как заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, на сегодня Россия использует весь спектр вооружения, который ей доступен.

"В широком использовании кроме "Шахидов" появились ударные беспилотники "Ланцет" (российского производства с импортными запчастями). Им нужно достичь той цели, которую они себе поставили: наносить удары по критической инфраструктуре (Украины - УНИАН). Речь идет не только об энергетике. Как видим, враг уже наносил удары и по гидротехнической инфраструктуре. С армией (ВСУ - УНИАН) враг справиться не может - мы видим очевидные проблемы (россиян - УНИАН) на отдельных участках фронта: проблемы с техникой, с человеческим ресурсом. Вот собственно они и хотят в осенне-зимний период бить по объектам энергетики в первую очередь, потому что от них зависит много факторов жизнедеятельности людей", - отметил Игнат.

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По его словам, этот российский воздушный терроризм всеми доступными средствами будет продолжаться.

"Понятно, что и ракеты, которые будут получены от Ирана (если это будет сделано), они тоже применят именно по объектам энергетической инфраструктуры", - убежден Игнат.

Кроме того, как подчеркнул представитель командования Воздушных сил, россияне будут продолжать наносить удары по Украине и крылатыми ракетами.

"Мы видим, что на сегодня в акватории Черного моря они вывели корабли, которые являются носителями "Калибров". Это можно объяснять разными факторами. Но прежде всего, это то, что "Калибры" не так просто и быстро изготавливать на предприятиях военной промышленности, и нужно время, чтобы накапливать эти ракеты для нанесения массированных ударов", - отметил Игнат.

Ракетные удары по Украине: что известно

Известно, что кроме ударных дронов-камикадзе, которые Тегеран поставляет России, Иран согласился передать РФ и баллистические ракеты. Россия планирует разместить ракеты к северу от Украины. Против этих ракет Украина имеет мало защиты.

По состоянию на 4 ноября у украинской разведки не было данных относительно того, дошли ли ракеты до России.

Накануне Игнат пояснил, что уникальность системы противовоздушной обороны Украины заключается в том, что она создана из всех доступных нашим военным средств. Однако, этого пока недостаточно для защиты украинского неба.

Как сообщил 6 ноября президент Зеленский, россияне накапливают силы для нового массированного удара по украинским городам. Среди целей оккупантов - объекты энергетики.

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