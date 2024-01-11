Оккупанты продолжают бить по домам гражданских украинцев.

Российские оккупанты продолжают бить не только по военным, но и по гражданским объектам. Украинские защитники в ответ беспощадно уничтожают захватчиков.

Генеральный штаб ВСУ в Facebook сообщил, что всего враг нанес четыре ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Отмечается, что авиационным ударам подверглись такие населенные пункты, как Вильча, Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем россиян оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, двум складам боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 января - главные новости

Главнокомандующий ЗУ Валерий Залужный отмечает, что российские захватчики пытаются наступать на всех направлениях.

На утро 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. При этом самое горячее было на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

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