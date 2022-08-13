За прошедшие сутки на востоке Украины бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ записали на свой счет несколько целей. Они приземлили вражеский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника типа "Орлан-10". Один из БПЛА сбили ночью.
Об уничтожении целей рассказал пресс-центр Сухопутных войск ВСУ на официальной странице на Facebook.
"За минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Украины на востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа "Орлан-10", из них один ночью, и штурмовик Су-25", — сказано в официальном сообщении.
Любопытно, что сбитый самолет не попал в статистику вражеских потерь по состоянию на 13 августа. Вероятно, на момент публикации данных Сухопутные войска еще не подтвердили поражение цели.
Напомним, в статистике Генштаба указано 223 сбитых самолета. Су-25 должны добавить в общие данные завтра. А что касается беспилотников, то с момента полномасштабного вторжения ВСУ приземлили 779 вражеских дронов.
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