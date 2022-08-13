Бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск также "приземлили" четыре беспилотника.

За прошедшие сутки на востоке Украины бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ записали на свой счет несколько целей. Они приземлили вражеский штурмовик Су-25 и четыре беспилотника типа "Орлан-10". Один из БПЛА сбили ночью.

Об уничтожении целей рассказал пресс-центр Сухопутных войск ВСУ на официальной странице на Facebook.

"За минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС Украины на востоке Украины уничтожили 4 БПЛА типа "Орлан-10", из них один ночью, и штурмовик Су-25", — сказано в официальном сообщении.

Любопытно, что сбитый самолет не попал в статистику вражеских потерь по состоянию на 13 августа. Вероятно, на момент публикации данных Сухопутные войска еще не подтвердили поражение цели.

Напомним, в статистике Генштаба указано 223 сбитых самолета. Су-25 должны добавить в общие данные завтра. А что касается беспилотников, то с момента полномасштабного вторжения ВСУ приземлили 779 вражеских дронов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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