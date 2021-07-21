В завершение тренировки личный состав ЗРК выполнил условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук" отработали отражение авиаудара противника на админгранице с оккупированным Крымом.

По словам командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, подразделение зенитно-ракетных комплексов совершило многокилометровый длительный марш на технике в позиционный район, передает командование Объединенных сил ВС Украины.

"Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей", - подчеркнул командующий.

В завершение тренировки личный состав зенитных ракетных комплексов выполнил условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

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"Подразделение с задачей справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радио-локационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности", - подчеркнул генерал-лейтенант.

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Автор: Денис Прядко