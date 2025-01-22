Украина с лета готовилась к битве за Покровск - ключевом логистическом и транспортном узле для остальных, контролируемых Киевом, частей Донецкой области. Российские войска, которые продвигаются с юга, сейчас направляются на запад от Покровска и находятся чуть менее чем в 7 км от выезда на шоссе, ведущее в Днепропетровскую область.

Вопреки другим мнениям, думаю, в стратегических планах России (они даже зафиксированы в Конституции) Днепропетровщины точно нет.

Напомню, россияне изменили свой Основной закон и "присоединили" к себе пять украинских регионов: Крым, Запорожскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области. Поэтому стратегия российских оккупантов – захват этих областей, а не попытка "взять" новые. Назвав часть Украины "российской территорией", они обязаны ее "освобождать".

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Механизмы для этого могут быть разные: заход с одной или с другой стороны, наскоки на несколько километров в Днепропетровскую или Харьковскую области, допустим. К примеру, почему россиянам важен левый берег Оскола? Чтобы контролировать границу Луганской области. Именно поэтому они сейчас и сосредоточены в районе Купянска-Узлового…

То есть, у врага существуют определенные оперативно-тактические задачи для выполнения главных целей. Однако, пока они не осуществят выход на административные границы этих пяти регионов, ни на какие другие направления двигаться не будут.

Следующий момент – для этого у них нет ни сил, ни средств. Важно понимать, что для наступления на Днепропетровскую область, россиянам необходима группировка в количестве 150-200 тысяч человек. И это, чтобы "взять" только левый ее берег.

Для захвата правого берега им надо собрать всю армию и выполнять эту задачу с движением в сторону Николаева. Уверен, что это – нереально.

Если говорить о том, как оккупанты могут "зацепить" Днепропетровщину, то это возможно, например, в попытке захвата Покровска. Но, повторюсь, такая вероятность существует лишь при выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой области, не более того. Даже если россиянам удастся захватить Покровск, это тоже не изменит их планов по отношению к Днепропетровской области. Почему? Потому что тогда врагу нужно будет выполнять задачу дальше и идти на северо-запад Донецкой области. На данный момент, это для них недосягаемая высота.

Что касается возможных атак города Днепр управляемыми авиабомбами, считаю, что сейчас опасаться этого не стоит. Россияне начали запускать УАБы по Днепропетровщине, но применить их по областному центру не позволяет дальность. А вот удары "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами – возможны. Это – основные проблемы всех наших городов в 500-километровой зоне от линии фронта.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ