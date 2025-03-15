Сообщается, что контракт с Rheinmetall был заключен в 2011 году и предусматривал окончание работ в 2014 году.

Российский 333-й тренировочный центр возле города Мулино Нижегородской области, который 14 марта атаковали украинские дроны "Лютый", в 2011 году по контракту за 100 миллионов евро строил немецкий оборонный концерн Rheinmetall, пишет Defence Express.

"Это не просто учебный центр, он оборудован современными комплексами с электронными средствами подготовки и имеет большой полигон для проведения учебных боев. Он способен тренировать до 700 военнослужащих одновременно, а полный курс обучения могут пройти около 30 тысяч военнослужащих в год", - говорится в публикации.

Указывается, что 333-й центр боевой подготовки имеет общую площадь более чем 500 км квадратных. На территории полигона центра построено несколько городков с имитацией городской и сельской застройки. На момент 2015 года в центре находилось около 150 тренажеров, для обучения на различных типах техники и вооружения, от стрелкового вооружения до танков.

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Отмечается, что контракт с Rheinmetall был заключен в 2011 году и предусматривал окончание работ в 2014 году. По контракту концерн должен был: спроектировать системы центра, разработать и поставить системы связи и систему разбора учебных боев, построить комплекс зданий, изготовить систему лазерных имитаторов боя и провести обучение персонала центра. Однако, как утверждают российские источники, до расторжения контракта компания успела спроектировать все системы центра, провела обучение части персонала центра, помогла развернуть систему связи, построить комплекс зданий и изготовила, но не поставила лазерные системы имитации боя.

"Из-за введения санкций, открытие центра было перенесено. В 2015 году из-за спешки состоялось частичное открытие центра, другая часть вводилась в эксплуатацию по мере строительства, ведь в то время он все еще был не достроен. В 2022 году на базе полигона специально для войны в Украине был сформирован 3-й армейский корпус". – добавили в издании.

Удар по 333-му тренировочному центру в России - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в России днем 14 марта дроны атаковали военный полигон возле Мулино.

Отмечалось, что возле Мулино расположен 333-й центр боевой подготовки Западного военного округа РФ, который специализируется на подготовке военнослужащих и подразделений к боевым действиям.

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