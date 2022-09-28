Согласно Будапештскому меморандуму, Украину должны защитить от ядерных посягательств.

Если президент РФ Владимир Путин решит применить ядерное оружие, Запад ответит жесткими мерами вплоть до превентивного удара по его бункеру.

Уверенность в этом высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Путин загнал сам себя в угол после того, как объявил войну уже самой России, объявив мобилизацию. Мобилизация в том виде, в котором он ее представил, – это предкрайний шаг, его какая-то линия, после которой он уже подумывает применить ядерное оружие. Оно единственное у него остается после мобилизации, а тем более после провальной… Мысли такие у россиян есть, и российское военно-политическое руководство продумывает такие варианты", – заявил он.

При этом Свитан акцентировал, что согласно Будапештскому меморандуму, Украину должны защитить от ядерных посягательств:

"Я думаю, уже вопрос решен среди подписантов этого Будапештского меморандума. А там и США, и Китай, и Англия, - страны, у которых есть ядерное оружие. Они будут принимать меры, скорее всего, превентивного удара. Перед тем, как будет принято такое решение россиянами, либо будет начато какое-то движение по переносу ядерных зарядов".

Полковник считает, что Путин не сможет применить ядерное оружие. По его мнению, вероятность, что ему не дадут этого сделать, достигает 99%.

"Система не даст РФ применить это оружие на разных этапах, включая устранение верхушки военно-политического руководства России еще до дачи команды на использование ядерного оружия. Скорее всего, именно этот вариант будет применен, как только у них возникнет такая мысль действительно выполнить эту угрозу. Это самый безболезненный, самый легкий для мира вариант – просто уничтожить центр принятия решений, Путина", – заявил Свитан.

Эксперт добавил, что у стран НАТО есть высокоточное оружие, которое позволяет уничтожить определенный объект без малейшей угрозы для мирного населения.

Ядерные угрозы Путина: как ответит Запад

Российский президент Владимир Путин на днях спровоцировал очередное обсуждение рисков ядерного удара. Он снова пригрозил всему миру применением оружия массового поражения якобы "в ответ".

По мнению экспертов, в том случае, если Путин решится запустить ядерную боеголовку, действия Запада и не только по предотвращению удара будут моментальными.

В частности, российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что остановить Путина будет пытаться даже его окружение, которое тотально против подобного развития событий. В данном случае Путина будет ждать физическое устранение.

Военный эксперт Олег Жданов в свою очередь напомнил, что страны-партнеры Украины готовы нанести превентивный удар.

И публицист Андрей Пионтковский выразил уверенность, что Запад пережил свой страх перед шантажом Путина и готов его уничтожить в случае чего.