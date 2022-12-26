В январе планируется начать внедрение ботинок с высокими берцами для защитниц, а также специальных бронежилетов для женщин.

В воинских частях начали тестировать первые партии женской армейской формы.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в социальной сети Facebook, оборонное ведомство совместно с волонтерами несколько месяцев занималось вопросом разработки женской формы.

"И вот наконец я могу констатировать - первые партии женской формы и белья уже поступили в несколько бригад на тестирование", - сообщил Резников.

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В частности, совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также будет исследована имеющаяся модель полевого костюма: защитницам будет предоставлен китель и брюки различной размерной сетки.

Резников отметил, что после тестирования формы экземпляры будут доработаны производителем.

После этого за его подписью будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев".

Резников также отметил, что через несколько недель, в январе, планируется начать работу по внедрению для военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами, а также бронежилетов с учетом антропологических особенностей.

Министр добавил, что экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями. Также министр сообщил, что отдельно должен стоять вопрос обеспечения формой беременных.

"Такая форма уже предусмотрена, например, для военнослужащих в Германии. В прошлом году комбинезоны для беременных начали тестировать в армии США. Знаю, что в Украине волонтеры и здесь не были в стороне - читал об отшитой форме для беременных одной из военнослужащих. Я уверен, что мы должны взять в работу и вопрос пошива формы для беременных", - заявил Резников.

Как ранее сообщал УНИАН, в украинской армии появится унифицированная женская военная форма.

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