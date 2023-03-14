Остановилась работа депо и плановые ремонты техники.

На оккупированной территории Донецкой области российские захватчики перевели железную дорогу на четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, работникам железной дороги не платят деньги уже два месяца - оккупанты говорят, что это связано с бюрократическими преградами. Второй причиной стал значительный дефицит рабочей силы из-за проведения мобилизации.

По данным Центра, мобилизационные брони получили только машинисты, а весь остальной персонал уже мобилизовали. В результате этих действий остановилась работа депо и плановые ремонты техники и пути. В то же время мобилизация в регионе все еще продолжается.

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Мобилизация на оккупированных территориях

Как известно, с начала полномасштабной войны российские захватнические войска несут большие потери. Часть из них они пытаются пополнить за счет мобилизации на временно оккупированных территориях Украины.

В Луганской областной военной администрации сообщили, что оккупанты хотят до конца марта поставить на учет подростков 2006 года рождения и усиливают розыск людей, уклоняющихся от мобилизации.

Также россияне проводят скрытую мобилизацию в оккупированном Крыму, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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